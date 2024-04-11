Пожарные частично потушили пожар на инфраструктурном объекте Киевщины, водоотводные сети и свет восстановлены

вс рф совершили атаку на один из энергетических объектов Киевской области, - сейчас спасатели ликвидируют пожар, который возник в результате удара оккупантов. В то же время подтверждено, что жители населенного пункта не пострадали, также жители Киевщины пока со светом и водой.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Российские террористы атаковали один из энергетических объектов области. Сейчас пожарные продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате атаки. На данный момент он частично потушен. - говорится в сообщении руководителя ОГА Киевской области.

Руслан Кравченко отметил, что никто из жителей области не пострадал, подтвердил, что водоснабжение и водоотведение в громаде восстановлено.

Самое главное - никто из жителей области не пострадал. Водоснабжение и водоотведение в пострадавшей громаде восстановлено. Другие объекты жилой или критической инфраструктуры в области не пострадали. - написал Кравченко в Facebook.

Чиновник добавил, что работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Все службы работают в усиленном режиме. Привлечено максимальное количество техники. - написал председатель Киевской областной государственной администрации.

Напомним,

Объект критической инфраструктуры в Киевской области был атакован во время массированного ночного воздушного налета с применением беспилотников-камикадзе и ракет, что привело к пожару, который сейчас тушат экстренные службы.