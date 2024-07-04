Киев • УНН
Пожарная часть в Дружковке Донецкой области была повреждена в результате вражеского обстрела: повреждены машина скорой помощи, въездные ворота, двери и окна, но никто не пострадал.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов повреждена пожарная часть. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По информации, в среду захватчики обстреляли город Дружковка в Донецкой области. Взрывной волной и обломками были повреждены санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки.
К счастью среди личного состава никто не пострадал.
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