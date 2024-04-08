Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Во время обстрела пограничья Сумской области российские войска повредили пожарно-спасательное подразделение, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В результате очередного вражеского артиллерийского удара по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района, было повреждено помещение местного пожарно-спасательного подразделения. В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Ударной волной и осколками, как отмечается, повреждена облицовка стен, ворота, пожарные автомобили.

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