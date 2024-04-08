Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина
Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"
Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ
Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков
"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию
Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие
В Запорожье взрыв - ОВА
Популярные
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР
Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+
Публикации
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС
Вражеским артиллерийским ударом повреждены помещения пожарно-спасательной части в приграничном населенном пункте Сумского района, в том числе обшивка стен, ворота и пожарные автомобили, но никто из спасателей не пострадал.
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник
Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud. ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком. Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина
По уровню заработной платы Украина заняла 107 место в общем рейтинге стран. Швейцария со среднемесячной заработной платой $8 111 возглавила список со среднемесячной заработной платой $8 111.
Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Министра иностранных дел Японии Йоко Камикава за неизменную поддержку Японией Украины и обсудил пути продвижения Формулы мира, укрепления двустороннего сотрудничества и усиления Особого глобального партнерства между двумя странами.
Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ
россия применила недавно изготовленную гиперзвуковую ракету "Циркон", произведенную во время полномасштабного вторжения в Украину, что свидетельствует о том, что ее запасы истощаются и она испытывает новые ракеты в боевых условиях.
Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков
Служба безопасности Украины задержала в Харькове шестерых инженеров-проектировщиков, которые помогали рф подключать Запорожскую АЭС к сети российского "росатома" и разрабатывали документацию для модернизации российских атомных электростанций.
"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию
Глава правительства Японии Фумио Кишида заявил, что нападение россии на Украину, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии требует изменений в политике страны. Геополитическая напряженность подтолкнула мир к "историческому переломному моменту" и заставила Японию изменить свою оборонную стратегию.
Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ
Греция может передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, которые прошли модернизацию и имеют еще около 60% эксплуатационного ресурса. Кроме того, в авиапарке Греции есть 24 Mirage 2000-5 Mk.2, которые с согласия Франции, тоже могут передать Киеву.
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие
В Житомире 38-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу, травмировав пешехода. Ребенка доставили в больницу, полиция проводит расследование инцидента.
В Запорожье взрыв - ОВА
В Запорожье, Украина, произошел взрыв, о чем сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, после объявления воздушной тревоги в регионе из-за угрозы атаки баллистических ракет.