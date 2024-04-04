Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям

Глава МВД Игорь Клименко обнародовал видео первых минут после удара армии рф по спасателям в Харькове в ночь на 4 апреля, передает УНН.

Детали

Клименко рассказал, что один из погибших спасателей Владислав Логинов посвятил свою жизнь работе в пожарной службе. Его сын, Владимир, также по примеру отца стал пожарным и работал начальником караула в соседней пожарной части. Этой ночью, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара.

Владислав и Владимир работали рядом, буквально в нескольких домах друг от друга. Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что скорее всего прилетело туда, где был отец.

"Харьков. Эти кадры невозможно смотреть с холодным сердцем. Молодой огнеборец плачет на месте удара, где россия несколько минут назад цинично убила его отца - 52-летнего спасателя", - подписал видео Клименко.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове во время атаки вражескими БПЛА в ночь на 4 апреля погибли спасатели Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.