Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС
Киев • УНН
В жилом комплексе "Республика" на Теремках в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар, который спасатели локализовали в 22:37 после того, как огонь распространился на площадь 70 квадратных метров.
В Киеве в 22:37 спасателям удалось локализовать масштабный пожар, который возник на Теремках в ЖК Республика. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 2 июля в 21:38 поступило сообщение о пожаре на бульв. Тадея Рыльского.
Произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 кв. м. Ликвидация продолжается.
На месте работает 38 пожарных и 9 единиц пожарно-спасательной техники.
Предварительно, пострадавших нет.
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор2 июля 2024, 19:28 • 8988 просмотров