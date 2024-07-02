Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

В Киеве в 22:37 спасателям удалось локализовать масштабный пожар, который возник на Теремках в ЖК Республика. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 2 июля в 21:38 поступило сообщение о пожаре на бульв. Тадея Рыльского.

Произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 кв. м. Ликвидация продолжается. говорится в сообщении.

На месте работает 38 пожарных и 9 единиц пожарно-спасательной техники.

Предварительно, пострадавших нет.

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор