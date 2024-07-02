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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 20:13  •  440 просмотра

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В жилом комплексе "Республика" на Теремках в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар, который спасатели локализовали в 22:37 после того, как огонь распространился на площадь 70 квадратных метров.

В Киеве в 22:37 спасателям удалось локализовать масштабный пожар, который возник на Теремках в ЖК Республика. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 2 июля в 21:38 поступило сообщение о пожаре на бульв. Тадея Рыльского.

Произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 кв. м. Ликвидация продолжается.

говорится в сообщении.

На месте работает 38 пожарных и 9 единиц пожарно-спасательной техники.

Предварительно, пострадавших нет.

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В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор2 июля 2024, 19:28 • 8988 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиев
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
holosiivskyi-raionГолосеевский район
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