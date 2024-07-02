Пожежу у Голосіївському районі Києва локалізували – ДСНС
Київ • УНН
У житловому комплексі "Республіка" на Теремках у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували о 22:37 після того, як вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів.
У Києві о 22:37 рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу, яка виникла на Теремках в ЖК Республіка. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Зазначається, що 2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського.
Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Ліквідація триває.
На місці працює 38 вогнеборців та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Попередньо, постраждалих немає.
У Києві на Теремках масштабна пожежа – ймовірно вибухнув генератор02.07.24, 22:28 • 87526 переглядiв