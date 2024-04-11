Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

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Петр Порошенко, глава парламентской фракции ЕС, задекларировал доход в размере 1,44 млрд грн в 2023 году, что почти в 20 раз превышает его довоенный доход в 2021 году, и вывел из Украины более 18 млн долл. через покупку иностранных ценных бумаг.
Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ
Турция подготовила проект мирного договора, который предлагает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус для Украины с целью урегулирования украинско-российской войны.
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Предатель из оккупированного Симферополя, который присоединился к российским войскам и воевал против Вооруженных Сил Украины под Роботиным, по материалам СБУ приговорен к 15 годам заключения.
Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg
Китай отказывается принимать ранее заказанные поставки 4-5 партий украинской кукурузы с апреля по июнь, чтобы уменьшить предложение на внутреннем рынке и поддержать цены для своих фермеров перед посевной.