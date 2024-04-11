Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Пожар на Трипольской ТЭС, который возник из-за ракетного обстрела россиян - локализован. Продолжается ликвидация возгорания на отдельных участках. Спасатели приступили к разбору разрушенного здания машинного зала. Об этом сообщает ПАО "Центрэнерго", передает УНН.

"Пожар на Трипольской ТЭС, который возник из-за ракетного обстрела рф - локализовали. Продолжается ликвидация возгорания на отдельных участках. Спасатели приступили к разбору разрушенного здания машинного зала", - говорится в сообщении.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота отметил, что много бетонных конструкций, которые нужно демонтировать перед тем, как приступить к оценке того ущерба, который нанесла ракетная атака.

Дополнение

Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф.

В Центрэнерго, комментируя уничтожение Трипольской ТЭС во время массированной ракетной атаки, назвали это "черным днем в истории Центрэнерго".

Главаь Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщал, что пожарные частично потушили пожар на инфраструктурном объекте Киевщины, водоотводные сети и свет восстановлены.

В "Укрэнерго" заявили, что из-за разрушения Трипольской ТЭС в результате атаки рф не планируются отключения света.