Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  45114 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  60363 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  110593 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  144289 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137646 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133277 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117132 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  99636 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115910 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115621 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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9 апреля 2024, 13:31  •  203836 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  421579 просмотра

Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Пожар на Трипольской ТЭС, вызванный российским ракетным ударом, локализован: спасатели тушат пламя на отдельных участках и разбирают разрушенное здание машинного зала.

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Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за два года широкомасштабной войны - НАПК

Петр Порошенко, глава парламентской фракции ЕС, задекларировал доход в размере 1,44 млрд грн в 2023 году, что почти в 20 раз превышает его довоенный доход в 2021 году, и вывел из Украины более 18 млн долл. через покупку иностранных ценных бумаг.

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Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за два года широкомасштабной войны - НАПК

Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ

Турция подготовила проект мирного договора, который предлагает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус для Украины с целью урегулирования украинско-российской войны.

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Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ

В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми, Харькова не касается - ОВА

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы, что коснется 182 детей, маршруты эвакуации и временное размещение которых уже определены.

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В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми, Харькова не касается - ОВА

Враг ударил КАБами по ТЭЦ в Сумах и обстрелял Эсманскую громаду, есть пострадавшие

Российские войска нанесли удар по тепловой электростанции в Сумах и обстреляли Эсманскую общину в Сумской области, ранив двух человек.

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Враг ударил КАБами по ТЭЦ в Сумах и обстрелял Эсманскую громаду, есть пострадавшие

В Херсонской области массово исчезают российские военные - партизаны

Российские военнослужащие массово дезертируют и исчезают в оккупированной Херсонской области Украины, сообщают партизаны.

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В Херсонской области массово исчезают российские военные - партизаны

Во Франции правительство продвигает закон "о конце жизни"

Французское правительство продвигает законопроект, легализующий ассистированное самоубийство для неизлечимо больных пациентов на строгих условиях.

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Во Франции правительство продвигает закон "о конце жизни"

Эксперт Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы объясняет риски и потенциал инвестирования в мемекоины - цифровые валюты, основанные на популярных мемах.

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Эксперт Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины

Воевал против Сил обороны под Роботиным: предателя из оккупированного Крыма приговорили к 15 годам

Предатель из оккупированного Симферополя, который присоединился к российским войскам и воевал против Вооруженных Сил Украины под Роботиным, по материалам СБУ приговорен к 15 годам заключения.

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Воевал против Сил обороны под Роботиным: предателя из оккупированного Крыма приговорили к 15 годам

Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg

Китай отказывается принимать ранее заказанные поставки 4-5 партий украинской кукурузы с апреля по июнь, чтобы уменьшить предложение на внутреннем рынке и поддержать цены для своих фермеров перед посевной.

Экономика •   •  10558 просмотра
Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg