Пожар на территории Запорожской АЭС ликвидирован, - глава ОГА

Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным, уровень радиации на Никопольщине в норме.

"Держим ситуацию на контроле", заверил он.

Напомним,

Россияне устроили пожар на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. 11 августа там зафиксировали густой черный дым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Никополя фиксируют пожар на Запорожской АЭС, подчеркнул, что "пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть". И добавил, что Украина ждет реакции мира на очередную провокацию РФ.

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