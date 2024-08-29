Пожар на нефтебазе "атлас" в рф продолжается вторые сутки: в регионе ввели "режим повышенной готовности"
Киев • УНН
Пожар на нефтебазе «атлас» в ростовской области рф, вызванный ударом украинского дрона, продолжается вторые сутки. В районе введен режим повышенной готовности.
Пожар на нефтебазе "атлас" в каменском районе ростовской области рф, которая подверглась удару украинского дрона в ночь на 28 августа, продолжается вторые сутки, сообщил глава района владимир савин. В районе "введен режим повышенной готовности", передает УНН со ссылкой на сообщение савина в своем Telegram.
В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. Необходимую помощь оказывает региональная власть, на месте нахожусь я сам, другие руководители районной и местной администрации
Он заверил, что "ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет".
Дополнение
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "атлас" и "зенит" и артиллерийский склад в россии - в ростовской, кировской и воронежской областях соответственно.
Спутниковые снимки показывают распространение огня по территории нефтебазы "росрезерва" рядом с хутором астахов в ростовской области рф.