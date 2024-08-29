Пожар на нефтебазе "атлас" в рф продолжается вторые сутки: в регионе ввели "режим повышенной готовности"

Пожар на нефтебазе "атлас" в каменском районе ростовской области рф, которая подверглась удару украинского дрона в ночь на 28 августа, продолжается вторые сутки, сообщил глава района владимир савин. В районе "введен режим повышенной готовности", передает УНН со ссылкой на сообщение савина в своем Telegram.

В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. Необходимую помощь оказывает региональная власть, на месте нахожусь я сам, другие руководители районной и местной администрации - написал российский чиновник.

Он заверил, что "ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет".

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "атлас" и "зенит" и артиллерийский склад в россии - в ростовской, кировской и воронежской областях соответственно.

Спутниковые снимки показывают распространение огня по территории нефтебазы "росрезерва" рядом с хутором астахов в ростовской области рф.