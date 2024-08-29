Пожежа на нафтобазі "атлас" в рф триває другу добу: в регіоні ввели "режим підвищеної готовності"
Київ • УНН
Пожежа на нафтобазі "атлас" у ростовській області рф, спричинена ударом українського дрона, триває другу добу. В районі введено режим підвищеної готовності.
Пожежа на нафтобазі "атлас" в кам'янському районі ростовської області рф, яка зазнала удару українського дрона у ніч на 28 серпня, триває другу добу, повідомив голова кам'янського району володимир савін. В районі "введено режим підвищеної готовності", передає УНН із посиланням на допис савіна у своєму Telegram.
У зв'язку з пожежею на ділянці паливного складу внаслідок атаки БПЛА в Кам'янському районі введено режим підвищеної готовності. Фахівці екстрених служб ведуть боротьбу з пожежею цілодобово. Необхідну допомогу надає регіональна влада, на місці перебуваю я сам, інші керівники районної та місцевої адміністрації
Він запевнив, що "ситуація під контролем, загрози поширення вогню на найближчі населені пункти немає".
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "атлас" і "зеніт" та артилерійський склад у росії - у ростовській, кіровській та воронезькій областях відповідно.
Супутникові знімки показують поширення вогню територією нафтобази "росрезерва" поряд з хутором астахов у ростовській області рф.