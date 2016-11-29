Поезд сбил автомобиль в Киевской области

Сегодня, 29 ноября, около 15:00 неподалеку от пгт Немешаево Бородянского района произошло ДТП. Электропоезд сбил автомобиль, который пытался пересечь железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, медики.

Установлено, что водитель автомобиля "KIA Ceed" объехал автомобили, которые стояли в очереди на закрытом железнодорожном переезде, и на запрещающий сигнал выехал на полотно железной дороги. В это время произошло столкновение электропоезда, который двигался в направлении города, с иномаркой. В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в "КИА". Движение железнодорожного транспорта было восстановлено через 20 мин.

Сейчас сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.