Поїзд збив автомобіль на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Київщині потяг збив автомобіль, четверо людей отримали травми. Пр це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Сьогодні, 29 листопада, близько 15:00 неподалік смт. Немішаєво Бородянського району сталося ДТП. Електропоїзд збив автомобіль, яка намагалася перетнути залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, медики.
Встановлено, що водій автомобіля “KIA Ceed” об’їхав автомобілі, які стояли у черзі на закритому залізничному переїзді, і на заборонний сигнал виїхав на полотно залізної дороги. У цей час сталося зіткнення електропоїзда, який рухався у напрямку міста Київ, з іномаркою. У результаті ДТП постраждало четверо людей, які знаходились у “КІА”. Рух залізничного транспорту було відновлено через 20 хв.
Наразі працівники поліції встановлюю всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, допитуються свідки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.