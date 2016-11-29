Поїзд збив автомобіль на Київщині

Сьогодні, 29 листопада, близько 15:00 неподалік смт. Немішаєво Бородянського району сталося ДТП. Електропоїзд збив автомобіль, яка намагалася перетнути залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, медики.

Встановлено, що водій автомобіля “KIA Ceed” об’їхав автомобілі, які стояли у черзі на закритому залізничному переїзді, і на заборонний сигнал виїхав на полотно залізної дороги. У цей час сталося зіткнення електропоїзда, який рухався у напрямку міста Київ, з іномаркою. У результаті ДТП постраждало четверо людей, які знаходились у “КІА”. Рух залізничного транспорту було відновлено через 20 хв.

Наразі працівники поліції встановлюю всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, допитуються свідки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.