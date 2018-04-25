Поезд "Киев-Львов" сбил насмерть женщину

Сегодня, 25 апреля, в 00:10 на железнодорожной станции Красное поезд №92 "Киев-Львов" сбил насмерть 50-летнюю женщину.

Тело направлено в морг Буской ЦРБ. Обстоятельства и личность устанавливаются.

Как сообщал УНН, во Львовской области на железнодорожном переезде поезд протаранил Mercedes.