Поезд "Киев-Львов" сбил насмерть женщину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. На железнодорожной станции Красное во Львовской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает УНН.
Сегодня, 25 апреля, в 00:10 на железнодорожной станции Красное поезд №92 "Киев-Львов" сбил насмерть 50-летнюю женщину.
Тело направлено в морг Буской ЦРБ. Обстоятельства и личность устанавливаются.
Как сообщал УНН, во Львовской области на железнодорожном переезде поезд протаранил Mercedes.