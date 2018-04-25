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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19861 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Поїзд "Київ-Львів" збив насмерть жінку

Київ • УНН

 • 13026 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. На залізничній станції Красне на Львівщині пасажирський потяг збив насмерть жінку. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає УНН.

Поїзд "Київ-Львів" збив насмерть жінку

Сьогодні, 25 квітня, о 00:10 на залізничній станції Красне поїзд №92 “Київ-Львів” збив насмерть 50-річну жінку.

Тіло направлено в морг Буської ЦРЛ. Обставини та особа встановлюються.

Як повідомляв УНН, на Львівщині на залізничному переїзді потяг протаранив Mercedes.

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