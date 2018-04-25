Поїзд "Київ-Львів" збив насмерть жінку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. На залізничній станції Красне на Львівщині пасажирський потяг збив насмерть жінку. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає УНН.
Сьогодні, 25 квітня, о 00:10 на залізничній станції Красне поїзд №92 “Київ-Львів” збив насмерть 50-річну жінку.
Тіло направлено в морг Буської ЦРЛ. Обставини та особа встановлюються.
Як повідомляв УНН, на Львівщині на залізничному переїзді потяг протаранив Mercedes.