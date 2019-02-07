Поезд "четырех столиц" хотят продлить до Таллина летом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Пассажирский поезд "Киев - Минск - Вильнюс - Рига" этим летом может быть продлен до Таллина. Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, заведующая отделом коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, передаёт УНН со ссылкой на портал ERR.
"Представители Эстонской железной дороги на прошлой недели встретились с украинскими коллегами и получили обзор результатов проекта поезда. Украинская сторона готова продлить поезд до Таллина. Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту", - сказала она.
По словам Лиллес, компания хочет привлечь к обсуждению возможных остановок и графика движения местные самоуправления Южной Эстонии.
"Если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, поезд может быть продлен до Таллина уже в начале лета", - сказала заведующая отделом коммуникации.
По её словам, ранее эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности.
В свою очередь, по словам главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, для продления маршрута поезда до Таллина есть все технические возможности.
Напомним, поезд "Киев - Минск - Вильнюс - Рига" начал курсировать с 28 сентября 2018 года. С 30 января текущего года вместо одного раза в неделю поезд обслуживает маршрут раз в четыре дня.