Поїзд "чотирьох столиць" хочуть продовжити до Таллінна влітку

"Представники Естонської залізниці минулого тижня зустрілися з українськими колегами і отримали огляд результатів проекту поїзда. Українська сторона готова продовжити поїзд до Таллінна. Наша компанія також почала роботу зі з'ясування місцевого інтересу до проекту", - сказала вона.

За словами Ліллес, компанія хоче залучити до обговорення можливих зупинок і графіка руху місцеві самоврядування Південної Естонії.

"Якщо цей проект виправдає себе з точки зору всіх сторін, то, за попередніми даними, поїзд може бути продовжений до Таллінна вже на початку літа", - сказала завідуюча відділом комунікації.

За її словами, раніше естонська сторона, розглядаючи свою участь в проекті, взяла час на аналіз економічної складової проекту, зокрема його рентабельності.

Своєю чергою, за словами голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, для продовження маршруту поїзда до Таллінна є всі технічні можливості.

Нагадаємо, поїзд "Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига" почав курсувати з 28 вересня 2018 року. З 30 січня поточного року замість одного разу на тиждень поїзд обслуговує маршрут раз в чотири дні.