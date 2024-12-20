Повреждены 8 частных домов и магазин - последствия ночной атаки рф на Киевщину
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Киевской области повреждения получили 8 частных домов, два автомобиля и магазин. Пожар на складе в Бориспольском районе ликвидирован, пострадавших нет.
В результате ночной вражеской атаки на Киевскую область по состоянию на 15 часов пятницы известно о повреждении 8 частных домов, двух автомобилей и магазина. Пожар на складе в Бориспольском районе уже ликвидировали, сообщил председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Повреждения зафиксированы в трех районах области. Обломками сбитых вражеских целей повреждены 8 частных домов. В них выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Пожар складских помещений в Бориспольском районе ликвидирован. Также повреждены два автомобиля и магазин
Председатель ОВА указал, что пострадавших среди населения нет.
Также попросил каждого жителя области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 20 ноября и сегодня утром в результате очередной атаки вражеских беспилотников и ракет загорелось складское помещение в Бориспольском районе.