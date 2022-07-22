Послевоенная отстройка Украины: секретарь Нацсовета по восстановлению рассказал, кто будет распределять средства

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«Контроль поступления и распределения средств. Сейчас это обсуждается. Есть несколько предложений и фактически согласована концепция создания агентства в рамках Кабмина, которая будет следить за выполнением плана - не будет распорядителем средств, а будет следить за выполнением плана. А также платформы, к которой будут приобщены все доноры и которая будет определять направления использования собранных средств», - пояснил Гетманцев.

Он добавил, что распорядителями средств будут разные институты и лица. К примеру, он напомнил, что Планом предусмотрено создание Национального банка развития, то есть банка, который будет кредитовать бизнес, выдавая рисковые кредиты, с меньшими нормативами относительно его деятельности. Гетманцев привел в качестве модели, которая может служить примером такого финансового учреждения, KfW - государственный немецкий банк, начавший свою работу после Второй мировой войны и выполнявший примерно такие же функции, которые планируется возложить на Национальный банк развития в Украине, и до сих пор являющийся успешным финансовым учреждением.

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«Этот банк должен заниматься кредитованием. И если мы говорим о страховании военно-политических рисков, есть несколько концептов от просто частных иностранных страховых компаний, которые могут зайти на рынок, до использования возможностей MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, член Группы Всемирного банка – ред.), которая также имеет практику, например, в Израиле через трастовый фонд с учетом военно-политических рисков. И я думаю, что это будут разные учреждения и соответственно разные распорядители этих средств», – рассказал Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.