В Україні планують створити Національний банк розвитку: як він функціонуватиме

Деталі

План передбачає створення Національного фонду структурної трансформації економіки (Національного банку розвитку) для фінансово-кредитної підтримки створення нових високопродуктивних виробництв / модернізації існуючих виробництв в обробному секторі промисловості.

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"Для цього банку планується зменшити нормативи давши йому можливість видавати ризикові кредити, щоб він не повинен був резервувати великі кошти під ризоковані кредити і зміг ними розпоряджатися вільніше. Цей банк розглядається, як один з елементів усієї поствоєнної України", – повідомив нардеп.

Запуск банку планується на другому етапів реалізації Плану, тобто після 2025 року.

Нагадаємо

4 – 5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.