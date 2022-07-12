В Украине планируют создать Национальный банк развития: как он будет функционировать
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В рамках Плана восстановления Украины планируется создание Национального банка развития. Создать его планируют на базе одного из существующих банков. Об этом сообщил секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
Детали
План предусматривает создание Национального фонда структурной трансформации экономики (Национального банка развития) для финансово-кредитной поддержки создания новых высокопродуктивных производств / модернизации существующих производств в обрабатывающем секторе промышленности.
Цитата
"Для этого банка планируется уменьшить нормативы дав ему возможность выдавать рисковые кредиты, чтобы он не должен был резервировать большие средства под рискованные кредиты и смог ими распоряжаться свободнее. Этот банк рассматривается как один из элементов всей поствоенной Украины", – сообщил нардеп.
Запуск банка планируется на втором этапе реализации Плана, то есть после 2025 года.
Напомним
4 – 5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видения послевоенного развития страны.
В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана восстановления и развития страны. Возобновление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.