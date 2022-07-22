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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Повоєнна відбудова України: секретар Нацради з відновлення розповів, хто розподілятиме кошти

Повоєнна відбудова України: секретар Нацради з відновлення розповів, хто розподілятиме кошти

Київ • УНН

 • 198335 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. При уряді України планується створення спеціального органу, який контролюватиме та розподілятиме кошти, що надходитимуть в Україну від інвесторів у межах реалізації Плану відновлення України. Про це під час зустрічі з представниками Американської торгової палати розповів секретар Нацради з відновлення України від наслідків війни, нардеп Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Контроль надходження і розподілення коштів. Зараз це обговорюється. Є декілька пропозицій і фактично погоджена вже концепція створення агенції в межах Кабміну, яка буде слідкувати за виконанням плану - не буде розпорядником коштів, а буде слідкувати за виконанням плану. А також платформи, до якої долучені будуть всі донори і яка буде визначати напрями використання зібраних коштів», - пояснив Гетманцев.

Він додав, що розпорядниками коштів будуть різні інституції та особи. Наприклад, він нагадав, що Планом передбачено створення Національного банку розвитку, тобто банку, який кредитуватиме бізнес, видаючи ризикові кредити, з меншими нормативами щодо його діяльності. Гетманцев навів у якості моделі, що може слугувати прикладом такої фінансової установи, KfW - державний німецький банк, що почав свою роботу після Другої світової війни і виконував приблизно такі функції, які планується покласти на Національний банк розвитку в Україні, та досі є успішною фінансовою установою.

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«Цей банк повинен займатися кредитуванням. І якщо ми говоримо про страхування військово-політичних ризиків, є декілька концептів від просто приватних іноземних компаній страхових, які можуть зайти на ринок, до використання можливостей MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, член Групи Світового банку – ред.), яка також має практику, наприклад, в Ізраїлі, через трастовий фонд з урахуванням військово-політичних ризиків. І я думаю, що це будуть різні установи і відповідно різні розпорядники цих коштів», - розповів Гетманцев.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів. Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.

Українські Національні Новини

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