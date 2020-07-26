Поворот через три полосы движения перед мостом Патона: водитель такси заплатит 680 гривен штрафа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Водитель Renault, который в Киеве совершил поворот через три полосы движения перед мостом Патона, заплатит смехотворный штраф - 680 гривен. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Несколько дней назад в социальных сетях было распространено видео, на котором некий сумасшедший водитель такси, нарушая все правила дорожного движения, создавая множество аварийных ситуаций, пересекал развязку на мосту Патона.
Патрульные нашли сегодня этого негодяя и вручили ему протокол за создание аварийной ситуации на дороге. Штраф за такое нарушение пока смехотворный - 680 гривен. Мы сделаем гораздо больше в ближайшее время", - написал Геращенко.
Однако, по его словам, судья имеет право и должен лишить это лицо права управления на год.
"Полиция свое дело сделала - нашла нарушителя. Теперь дело за справедливым приговором суда. Будем наблюдать за этим и информировать общество", - добавил Геращенко.
Напомним, в Киеве водитель Renault совершил поворот через три полосы движения перед мостом Патона.