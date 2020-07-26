Поворот через три смуги руху перед мостом Патона: водій таксі заплатить 680 гривень штрафу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Водій Renault, який у Києві здійснив поворот через три смуги руху перед мостом Патона, заплатить сміховинний штраф - 680 гривен. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Декілька днів тому в соціальних мережах було розповсюджене відео, на якому якийсь божевільний водій таксі, порушуючи всі правила дорожного руху, створюючи безліч аварійних ситуацій, переїжджав розв’язку на мосту Патона.
Патрульні знайшли сьогодні цього негідника і вручили йому протокол за створення аварійної ситуації на дорозі. Штраф за таке порушення поки що сміховинний - 680 гривен. Ми зробимо значно більше найближчим часом", - написав Геращенко.
Проте, за його словами, суддя має право і повинен позбавити цю особу права керування на рік.
"Поліція свою справу зробила - знайшла порушника. Тепер справа за справедливим вироком суду. Будемо спостерігати за цим і інформувати суспільство", - додав Геращенко.
Нагадаємо, у Києві водій Renault здійснив поворот через три смуги руху перед мостом Патона.