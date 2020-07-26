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Поворот через три смуги руху перед мостом Патона: у Києві знайшли і оштрафували порушника

Київ • УНН

 • 26972 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Києві водій Renault здійснив поворот через три смуги руху перед мостом Патона. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу патрульної поліції Києва.

“Патрульні склали протокол на водія, який здійснив поворот через три смуги руху перед мостом Патона Інспектори, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер вуличного спостереження виявили грубе порушення ПДР водієм Renault”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за допомогою камер спостереження інспектори встановили можливий маршрут руху автомобіля та його можливе місце перебування.

Також на виявлення та зупинку порушника були орієнтовані найближчі екіпажі патрульних.

“Невдовзі інспектори зупинили вказаний автомобіль та притягнули його водія до відповідальності за створення аварійної ситуації іншим учасникам дорожнього руху. На кермувальника склали протокол за ч.4 ст.122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за перший місяць роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість випадків перевищення швидкості в місцях встановлення камер зменшилась у 5 разів.

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