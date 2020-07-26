Поворот через три полосы движения перед мостом Патона: в Киеве нашли и оштрафовали нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Киеве водитель Renault совершил поворот через три полосы движения перед мостом Патона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Патрульные составили протокол на водителя, который совершил поворот через три полосы движения перед мостом Патона Инспекторы, которые следят за безопасностью города с помощью камер уличного наблюдения выявили грубое нарушение ПДД водителем Renault", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с помощью камер наблюдения инспекторы установили возможный маршрут движения автомобиля и его возможное местонахождение.
Также на выявление и остановку нарушителя были ориентированы ближайшие экипажи патрульных.
"Вскоре инспекторы остановили указанный автомобиль и привлекли его водителя к ответственности за создание аварийной ситуации другим участникам дорожного движения. На водителя составили протокол по ч.4 ст.122 (Создание аварийной ситуации) КоАП", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.