Полномасштабное вторжение россии: 54% украинцев имеют близких, которые воюют – опрос

Цитата

"Более 40% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто участвовал в военных действиях на территории Украины, начиная с 2014 года. В частности, 54% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022. 44% сказали, что среди их близких и родных есть те, кто участвовал в войне на востоке Украины в 2014-2021 годах", – говорится в сообщении.

Добавим

Опрос проводили с 6 по 7 августа среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

Напомним

Более 90% украинцев доверяют военным Вооруженных сил Украины.