Понад 90% українців довіряють ЗСУ – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Понад 90% українців довіряють військовим Збройних сил України. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Цитата
"Більше 90% довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Ветеранам Другої світової війни довіряють 67%, не довіряють – 15%, не змогли відповісти – 17%.
Ветеранам Афганістану довіряють 62%, не довіряють –19%, не змогли відповісти – 19%.
Незалежно від регіону та віку більшість довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО.
Ветеранам Другої світової війни найбільше довірять наймолодші, тоді як ветеранам Афганістану дещо більше довіряють старші.
Додамо
Опитування проводили з 6 до 7 серпня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.
Усього опитали 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3.1%.
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