В Украине выросло негативное отношение к Сталину – опрос

Детали

Как отметили, еще до Революции Достоинства меньшинство населения (23%) положительно относилось к Сталину. Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не изменялась, но общий тренд был больше в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к советскому диктатору.

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"Сейчас же, после полномасштабного вторжения, общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев – 64% – имеют негативное отношение к Сталину и только 5% – положительное (еще 23% безразлично относятся к нему)" , – говорится в сообщении.

Добавим

Хуже всего относятся к Сталину на западе и в центре. На юге таких чуть больше половины – 55%, положительно относятся лишь 6%. На востоке отрицательное отношение у 45%, еще 35% имеют безразличное отношение, положительное – 12%.

Среди украинцев в возрасте от 60 лет несколько больше тех, кто относится к диктатору положительно (8-9% против 3-5% среди более молодых респондентов), но даже среди них более 60% имеют негативное отношение.