В Україні зросло негативне ставлення до Сталіна – опитування

Деталі

Як зазначили, ще до Революції Гідності меншість населення (23%) позитивно ставилася до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, але загальний тренд був більше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до радянського диктатора.

Цитата

"Зараз же, після повномасштабного вторгнення, громадська думка населення кристалізувалася: тепер більшість українців – 64% – мають негативне ставлення до Сталіна і лише 5% – позитивне (ще 23% байдуже ставляться до нього)", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Найгірше ставляться до Сталіна на заході і в центрі. На півдні таких трохи більше ніж половина – 55%, позитивно ставляться лише 6%. На сході негативне ставлення у 45%, ще 35% мають байдуже ставлення, позитивне – 12%.

Серед українців віком від 60 років дещо більше тих, хто ставиться до диктатора позитивно (8-9% проти 3-5% серед більш молодших респондентів), але навіть серед них понад 60% мають негативне ставлення.