Более 90% украинцев доверяют ВСУ – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Более 90% украинцев доверяют военным Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
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"Более 90% доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг", – говорится в сообщении.
Детали
Ветеранам Второй мировой войны доверяют 67%, не доверяют – 15%, затруднились ответить – 17%.
Ветеранам Афганистана доверяют 62%, не доверяют –19%, затруднились ответить – 19%.
Независимо от региона и возраста большинство доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны, ветеранам АТО.
Ветеранам Второй мировой войны больше всего доверят молодые, тогда как ветеранам Афганистана несколько больше доверяют старшие.
Добавим
Опрос проводили с 6 по 7 августа среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.
Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонное интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.
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