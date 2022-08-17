Более 90% украинцев доверяют ВСУ – опрос

Цитата

"Более 90% доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг", – говорится в сообщении.

Детали

Ветеранам Второй мировой войны доверяют 67%, не доверяют – 15%, затруднились ответить – 17%.

Ветеранам Афганистана доверяют 62%, не доверяют –19%, затруднились ответить – 19%.

Независимо от региона и возраста большинство доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны, ветеранам АТО.

Ветеранам Второй мировой войны больше всего доверят молодые, тогда как ветеранам Афганистана несколько больше доверяют старшие.

Добавим

Опрос проводили с 6 по 7 августа среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

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