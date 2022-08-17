Повномасштабне вторгнення росії: 54% українців мають близьких, які воюють – опитування

Цитата

"Більше 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року. Зокрема 54% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на сході України у 2014-2021 роках", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Опитування проводили з 6 до 7 серпня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Усього опитали 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3.1%.

Нагадаємо

Понад 90% українців довіряють військовим Збройних сил України.