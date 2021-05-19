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Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли уже 37 тысяч человек

Киев • УНН

 • 26201 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Вакцинировали по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса в Украине уже почти 995 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошли более 37 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли уже 37 тысяч человек

"С начала кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили 1 дозу - 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек (из них 2 получили 1 дозу за рубежом)", - сообщили в Минздраве.

Детали

Всего в Украине с начала кампании по вакцинации

  • привито вакциной AstraZeneca/Covishield - 484 439 человек,
  • вакциной CoronaVac - 83 108 человек,
  • вакциной Pfizer/Comirnaty - 56 861 человек,
  • вакциной AstraZeneca - 332 940 человек.

За 18 мая 2021 года проведено всего 19 088 прививок. Получили 1 дозу - 9016 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 072 человек. Так, накануне привито вакциной AstraZeneca/Covishield - 480 человек, вакциной CoronaVac - 6070 человек, вакциной Pfizer/Comirnaty - 5412 человек, вакциной AstraZeneca - 7126 человек.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

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