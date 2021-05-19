Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли уже 37 тысяч человек

КИЕВ. 19 мая. УНН. Вакцинировали по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса в Украине уже почти 995 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошли более 37 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.