Повний курс вакцинації від COVID-19 в Україні пройшли вже 37 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Вакцинували принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу в Україні уже майже 995 тисяч людей. При цьому повний курс вакцинації пройшли понад 37 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. Отримали 1 дозу – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Загалом в Україні з початку кампанії з вакцинації
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- щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield – 484 439 осіб,
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- вакциною CoronaVac – 83 108 осіб,
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- вакциною Pfizer/Comirnaty – 56 861 особа,
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- вакциною AstraZeneca – 332 940 осіб.
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За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень. Отримали 1 дозу – 9 016 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 072 осіб. Так, напередодні щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield – 480 осіб, вакциною CoronaVac – 6 070 осіб, вакциною Pfizer/Comirnaty – 5 412 осіб, вакциною AstraZeneca – 7 126 осіб.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.
В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).