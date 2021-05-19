Повний курс вакцинації від COVID-19 в Україні пройшли вже 37 тисяч людей

"Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. Отримали 1 дозу – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Загалом в Україні з початку кампанії з вакцинації



щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield – 484 439 осіб,



вакциною CoronaVac – 83 108 осіб,



вакциною Pfizer/Comirnaty – 56 861 особа,



вакциною AstraZeneca – 332 940 осіб.



За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень. Отримали 1 дозу – 9 016 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 072 осіб. Так, напередодні щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield – 480 осіб, вакциною CoronaVac – 6 070 осіб, вакциною Pfizer/Comirnaty – 5 412 осіб, вакциною AstraZeneca – 7 126 осіб.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).