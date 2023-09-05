Полностью понимаю президента Украины: лидер Литвы ответил критикам темпов украинского контрнаступления

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"Оно (контрнаступление - ред.) приносит определенные результаты, но российская сторона подготовилась к этой контратаке. Они хотят, чтобы эта контратака с украинской стороны стоила больших человеческих потерь. Украинская сторона хочет, чтобы их было как можно меньше", - сказал президент Литвы.

"Поэтому, возможно, когда мы наблюдаем со стороны и смотрим на экран телевизора, нам кажется, что атака могла бы быть и смелее, и быстрее. Но это привело бы к огромным потерям как техники, так и людей, что неприемлемо для президента Украины, и я его полностью понимаю", - сказал Науседа.

Детали

Президент Литвы также раскритиковал дискуссии о возможных мирных переговорах без участия Украины.

"Для нас неприемлема любая модель переговоров, если в них не участвует Украина, если кто-то ведет переговоры с россией за спиной Украины, то до тех пор, пока Украина сама не решит, и, насколько я знаю, она решила восстановить свою территорию в том виде, в каком она была, никто не может торговать территориями Украины за ее счет", - заявил Науседа.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба указал, что министры стран-союзниц Украины не обсуждают якобы "медленное" контрнаступление Сил обороны – об этом пишут журналисты и "диванные эксперты".