Повністю розумію президента України: лідер Литви відповів критикам темпів українського контрнаступу

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"Він (контрнаступ - ред.) приносить певні результати, але російська сторона підготувалася до цієї контратаки. Вони хочуть, щоб ця контратака з українського боку коштувала великих людських втрат. Українська сторона хоче, щоб їх було якомога менше", - сказав президент Литви.

"Тому, можливо, коли ми спостерігаємо збоку і дивимося на екран телевізора, нам здається, що атака могла б бути і сміливішою, і швидшою. Але це призвело б до величезних втрат як техніки, так і людей, що неприйнятно для президента України, і я його повністю розумію", - сказав Науседа.

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Президент Литви також розкритикував дискусії про можливі мирні переговори без участі України.

"Для нас неприйнятна будь-яка модель переговорів, якщо в них не бере участі Україна, якщо хтось веде переговори з росією за спиною України, то доти, доки Україна сама не вирішить, і, наскільки я знаю, вона вирішила відновити свою територію в тому вигляді, у якому вона була, ніхто не може торгувати територіями України її коштом", - заявив Науседа.

Нагадаємо

Голова МЗС Дмитро Кулеба вказав, що міністри країн-союзниць України не обговорюють нібито "повільний" контрнаступ Сил оборони – про це пишуть журналісти та "диванні експерти".