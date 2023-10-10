Полная блокада Газы запрещена международным правом - ООН
Киев • УНН
Киев. 10 октября. УНН. Блокада сектора Газа Израилем должна быть оправдана военной необходимостью, иначе ее можно расценить как коллективное наказание, заявил во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
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"Международное гуманитарное право является четким: обязательство постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов остается в силе на протяжении всех атак", - цитирует заявление Тюрка AFP.
Он отметил, что любые ограничения на передвижение людей и товары для осуществления блокады должны быть оправданы военной необходимостью, иначе они могут быть приравнены к коллективному наказанию.
По его словам, из-за блокады есть риск серьезно осложнить и без того ужасное нарушение с правами человека и гуманитарную болезнь в Газе.
Дополнение
Более 180 тысяч жителей Сектора Газа стали вынужденными внутренними переселенцами и покинули свои дома из-за угрозы жизни.
Всемирная организация здравоохранения призвала создать гуманитарный коридор в сектор Газа.