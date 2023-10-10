Повна блокада Гази заборонена міжнародним правом - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Блокада сектора Газа Ізраїлем має бути виправдана військовою необхідністю, інакше її можна розцінити як колективне покарання, заявив у вівторок Верховний Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
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"Міжнародне гуманітарне право є чітким: зобов'язання постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів залишається чинним протягом усіх атак", - цитує заяву Тюрка AFP.
Він зазначив, що будь-які обмеження на пересування людей і товари для здійснення блокади повинні бути виправдані військовою необхідністю, інакше вони можуть бути прирівняні до колективного покарання.
За його словами, через блокаду є ризик серйозно ускладнити і без того жахливе порушення з правами людини і гуманітарну хворобу в Газі.
Доповнення
Понад 180 тисяч жителів сектору Газа стали вимушеними внутрішніми переселенцями та покинули свої домівки через загрозу життю.
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала створити гуманітарний коридор до сектора Газа.