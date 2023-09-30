Воздушные силы: в небе над Украиной ночью уничтожили 30 из около 40 запущенных врагом "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 30 сентября атаковали Украину около 40 ударными дронами типа Shahed, 30 из них сбили Силы обороны, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 30 сентября, как сообщается, российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления (мыс Чауда - ВОТ Крым).
"Всего зафиксировано около 40 ударных БпЛА «Shahed-131/136». Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Напомним
Российские войска в ночь на 30 сентября во время атаки ударными дронами попали по объекту инфраструктуры в Калиновской громаде в Винницкой области, произошел мощный пожар, сообщили в ОВА.