Повітряні сили: у небі над Україною вночі знищили 30 з близько 40 запущених ворогом "шахедів"

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У ніч на 30 вересня, як повідомляється, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда - ТОТ Крим).

"Усього зафіксовано близько 40 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська в ніч на 30 вересня під час атаки ударними дронами поцілили по об'єкту інфраструктури у Калинівській громаді у Вінницькій області, сталася потужна пожежа, повідомили в ОВА.