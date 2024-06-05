Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который может повысить цены на бензин на 1,5 грн, дизельное топливо на 2 грн и сжиженный газ на 5,5 грн за литр.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо, что может привести к повышению цен на бензин на 1,5 гривны, на дизтопливо на 2 гривны, на сжиженный газ - 5,5 гривен за литр. Однако, если бы сегодня приняли законопроект, то украинцы вообще бы не почувствовали никаких колебаний ни на бензин, ни на дизель. Об этом в комментарии УНН рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
Детали
На самом деле, на мой взгляд, больше разговоров об этом законопроекте, чем реальных каких-то последствий. Скажу так, что если бы сегодня его приняли, то вы вообще бы не почувствовали никаких колебаний ни на бензин, ни на дизель. Сегодня цена на нефть падает и соответственно это могло бы компенсировать повышение налогов. Соответственно речь не идет о какой-то трагедии в любом случае, речь идет просто выравнивание условий для всех. Поэтому никаких трагических последствий я не вижу и не о чем говорить. Если посмотреть, то налог растет на бензин на 1,5 гривны, на дизтопливо на 2 гривны , на сжиженный газ-5,5 гривен за литр
Он отмечает, что раньше было повышение акциза на сжиженный газ, но он все равно остался очень привлекательным для тех, кто его использует.
Да, действительно, было повышение на сжиженный газ, но он все равно остался очень привлекательным для тех, кто его использует. Потому что на него много лет существовала льгота акцизная, государство помогало потребителям этого продукта фактически финансово и за эти 15 лет - это десятки млрд гривен люди сэкономили. На сегодня сложилась ситуация, когда бюджету не до льготных программ. То есть, сегодня уже речь идет о том, чтобы мы выжили, о том, чтобы финансировать оборону и соответственно предлагается не повышать до каких-то небес, а просто уравнять условия
Он отметил, что законопроект повышения акцизного налога на топливо предусматривает фактически то, что с каждого километра пути, который преодолевает автомобиль, будет уплачиваться акциз независимо от вида топлива, которое использует эта машина.
Например, сегодня тот, кто ездит на газу, за его деньги, купят один бронежилет, а за деньги того, кто на бензине - 4 бронежилета. Хотя они проехали одинаковый путь и это совершенно не понятно почему так. Потому что и газ это нефтяное топливо, и газ это импортное топливо, как и бензин, но почему-то такой у нас налоговый акцизный офшор был много лет и сегодня государство говорит: "мы помогали вам много лет, а теперь помогите вы своей стране, чтобы мы выстояли
Также он отметил, что по расчетам такое повышение предоставит бюджету до конца года 37 млрд гривен, которые сегодня необходимы, чтобы закрыть дыру, которая образовалась в Государственном бюджете. кроме того, Куюн подчеркнул, что цена на топливо зависит не только от акциза.
Налоговая составляющая в бензине составляет более 30%, а что остальное?. 10% - это заработок АЗС, 15% - логистика, хранение, эксплуатация заправочных станций, прибыль заправочных станций, а еще 55-60% - это закупочная стоимость. Фактически это мировая цена на нефть. Соответственно, какой будет цена на нефть (в следующем году - ред.), но этого пока никто не знает, но знаем мы точно то, что нам нужны деньги. Например, из-за увеличения цен на нефть в апреле на 5 гривен подорожал бензин и подорожало дизтопливо. Сегодня на 1,5-2 гривны, возможно, подорожает, то уже такой шум поднимается в обществе. Если есть такой хайп, как сегодня, все обращают внимание на это, а на самом деле 1,5-2 гривны-это рыночные колебания, на которые никто никогда не обращает внимания
Напомним
Вчера, 4 июня, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо. Документом предусматривается, что ставка акциза на бензин составит 359 евро за 1000 литров, на дизель - 330 евро, а на газ - 70 евро.
Законопроект №11256-2 поддержали после отклонения двух предыдущих законопроектов. В частности, Рада не поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11256 о повышении акцизного налога на топливо. За него проголосовали лишь 212 депутатов.
Правительство предлагало приведение размеров ставок акцизного налога на топливо до минимальных уровней таких ставок, установленных в ЕС, постепенно, в течение 4 лет.
Также не хватило голосов за другой альтернативный законопроект №11256-1.его поддержали лишь 218 депутатов.
Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин22 марта 2024, 14:37 • 22609 просмотров
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июлеЭксклюзив
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп
Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве
Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки
Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга
Рада поддержала изменения в отношении дипломатической службы: что предполагается
Мобилизация чрезвычайников: Кабмин одобрил постановление о бронировании не более 50% работников ГСЧС
Популярные
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7
Публикации
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Верховная Рада поддержала законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который может повысить цены на бензин на 1,5 грн, дизельное топливо на 2 грн и сжиженный газ на 5,5 грн за литр.
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС
Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса
В Одессе водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской, которую накануне волной снесло с пирса.
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломатическая работа по обеспечению широкого участия и успеха саммита мира для Украины идет "полным ходом".
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп
Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов.
Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве
Верховная Рада (парламент Украины) приняла законопроект о введении электронных билетов на автомобильный и городской электротранспорт 256 голосами "за".
Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки
Тайвань запретил экспорт нитроцеллюлозной продукции с содержанием азота ниже 12,2% в рф и беларусь, чтобы устранить лазейки в Международном экспортном контроле и предотвратить потенциальное использование в производстве оружия.
Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга
В среду украинский флаг был снова вывешен на кургане Костюшко в Кракове, что в Польшу, после того, как накануне его снял скандально известный польский депутат. Полицейские начали расследовать дело.
Рада поддержала изменения в отношении дипломатической службы: что предполагается
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который совершенствует порядок прохождения дипломатической службы, определяет механизм контроля за соблюдением единства внешнеполитического курса государства.
Мобилизация чрезвычайников: Кабмин одобрил постановление о бронировании не более 50% работников ГСЧС
Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее мобилизовывать до 50% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, прокуратуры, Бюро экономической безопасности и других государственных служб.