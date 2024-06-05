Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо, что может привести к повышению цен на бензин на 1,5 гривны, на дизтопливо на 2 гривны, на сжиженный газ - 5,5 гривен за литр. Однако, если бы сегодня приняли законопроект, то украинцы вообще бы не почувствовали никаких колебаний ни на бензин, ни на дизель. Об этом в комментарии УНН рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Детали

На самом деле, на мой взгляд, больше разговоров об этом законопроекте, чем реальных каких-то последствий. Скажу так, что если бы сегодня его приняли, то вы вообще бы не почувствовали никаких колебаний ни на бензин, ни на дизель. Сегодня цена на нефть падает и соответственно это могло бы компенсировать повышение налогов. Соответственно речь не идет о какой-то трагедии в любом случае, речь идет просто выравнивание условий для всех. Поэтому никаких трагических последствий я не вижу и не о чем говорить. Если посмотреть, то налог растет на бензин на 1,5 гривны, на дизтопливо на 2 гривны , на сжиженный газ-5,5 гривен за литр - сказал Куюн.

Он отмечает, что раньше было повышение акциза на сжиженный газ, но он все равно остался очень привлекательным для тех, кто его использует.

Да, действительно, было повышение на сжиженный газ, но он все равно остался очень привлекательным для тех, кто его использует. Потому что на него много лет существовала льгота акцизная, государство помогало потребителям этого продукта фактически финансово и за эти 15 лет - это десятки млрд гривен люди сэкономили. На сегодня сложилась ситуация, когда бюджету не до льготных программ. То есть, сегодня уже речь идет о том, чтобы мы выжили, о том, чтобы финансировать оборону и соответственно предлагается не повышать до каких-то небес, а просто уравнять условия - добавил эксперт.

Он отметил, что законопроект повышения акцизного налога на топливо предусматривает фактически то, что с каждого километра пути, который преодолевает автомобиль, будет уплачиваться акциз независимо от вида топлива, которое использует эта машина.

Например, сегодня тот, кто ездит на газу, за его деньги, купят один бронежилет, а за деньги того, кто на бензине - 4 бронежилета. Хотя они проехали одинаковый путь и это совершенно не понятно почему так. Потому что и газ это нефтяное топливо, и газ это импортное топливо, как и бензин, но почему-то такой у нас налоговый акцизный офшор был много лет и сегодня государство говорит: "мы помогали вам много лет, а теперь помогите вы своей стране, чтобы мы выстояли - отметил Куюн.

Также он отметил, что по расчетам такое повышение предоставит бюджету до конца года 37 млрд гривен, которые сегодня необходимы, чтобы закрыть дыру, которая образовалась в Государственном бюджете. кроме того, Куюн подчеркнул, что цена на топливо зависит не только от акциза.

Налоговая составляющая в бензине составляет более 30%, а что остальное?. 10% - это заработок АЗС, 15% - логистика, хранение, эксплуатация заправочных станций, прибыль заправочных станций, а еще 55-60% - это закупочная стоимость. Фактически это мировая цена на нефть. Соответственно, какой будет цена на нефть (в следующем году - ред.), но этого пока никто не знает, но знаем мы точно то, что нам нужны деньги. Например, из-за увеличения цен на нефть в апреле на 5 гривен подорожал бензин и подорожало дизтопливо. Сегодня на 1,5-2 гривны, возможно, подорожает, то уже такой шум поднимается в обществе. Если есть такой хайп, как сегодня, все обращают внимание на это, а на самом деле 1,5-2 гривны-это рыночные колебания, на которые никто никогда не обращает внимания - резюмировал эксперт.

Напомним

Вчера, 4 июня, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на топливо. Документом предусматривается, что ставка акциза на бензин составит 359 евро за 1000 литров, на дизель - 330 евро, а на газ - 70 евро.

Законопроект №11256-2 поддержали после отклонения двух предыдущих законопроектов. В частности, Рада не поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11256 о повышении акцизного налога на топливо. За него проголосовали лишь 212 депутатов.

Правительство предлагало приведение размеров ставок акцизного налога на топливо до минимальных уровней таких ставок, установленных в ЕС, постепенно, в течение 4 лет.

Также не хватило голосов за другой альтернативный законопроект №11256-1.его поддержали лишь 218 депутатов.

Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин