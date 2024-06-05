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Підвищення акцизного податку: експерт розповів, на скільки може зрости вартість пального у липні

Підвищення акцизного податку: експерт розповів, на скільки може зрости вартість пального у липні

Київ • УНН

 • 117080 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо, який може підвищити ціни на бензин на 1,5 грн, дизельне пальне на 2 грн і скраплений газ на 5,5 грн за літр.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне, що може призвести до підвищення цін на бензин на 1,5 гривні, на дизпальне на 2 гривні, на скраплений газ - 5,5 гривень за літр. Однак, якби сьогодні прийняли законопроєкт, то українці взагалі б не відчули ніяких коливань ані на бензин, ані на дизель. Про це в коментарі УНН розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. 

Деталі

Насправді, на мій погляд, більше розмов про цей законопроєкт, ніж реальних якихось наслідків. Скажу так, що якби сьогодні його прийняли, то ви взагалі б не відчули ніяких коливань ані на бензин, ані на дизель. Сьогодні ціна на нафту падає і відповідно це могло б скомпенсувати підвищення податків. Відповідно не йдеться про якусь трагедію у будь-якому разі, йдеться просто вирівнювання умов для всіх. Тому ніяких трагічних наслідків я не бачу і немає про що говорити. Якщо подивитися, то податок зростає на бензин на 1,5 гривні, на дизпальне на 2 гривні, на скраплений газ - 5,5 гривень за літр

 - сказав Куюн. 

Він зазначає, що раніше було підвищення акцизу на скраплений газ, але він все одно залишився дуже привабливим для тих, хто його використовує. 

Так, дійсно, було підвищення на скраплений газ, але він все одно залишився дуже привабливим для тих, хто його використовує. Тому що на нього багато років існувала пільга акцизна, держава допомагала споживачам цього продукту фактично фінансово і за ці 15 років - це десятки млрд гривень люди зекономили. На сьогодні склалася ситуація, коли бюджету не до пільгових програм. Тобто, сьогодні вже йдеться про те, щоб ми вижили, про те, щоб фінансувати оборону і відповідно пропонується не підвищувати до якихось небес, а просто зрівняти умови

- додав експерт. 

Він зазначив, що законопроєкт підвищення акцизного податку на пальне передбачає фактично те, що з кожного кілометра шляху, який долає автомобіль, буде сплачуватись акциз незалежно від виду пального, яке використовує ця машина.

Наприклад, сьогодні той, хто їздить на газу, за його гроші, куплять один бронежилет, а за гроші того, хто на бензині - 4 бронежилети. Хоча вони проїхали однаковий шлях і це абсолютно не зрозуміло чому так. Тому що і газ це нафтове пальне, і газ це імпортне пальне, як і бензин, але чомусь отакий у нас податковий акцизний офшор був багато років і сьогодні держава каже: "ми допомагали вам багато років, а тепер допоможіть ви своїй країні, щоб ми вистояли

- зазначив Куюн. 

Також він наголосив, що за розрахунками таке підвищення надасть бюджету до кінця року 37 млрд гривень, які сьогодні необхідні, щоб закрити діру, яка утворилася у державному бюджеті. Окрім того, Куюн наголосив, що ціна на паливо залежить не тільки від акцизу.

Податкова складова в бензині складає понад 30%, а що решта?. 10% - це заробіток АЗС, 15% - логістика, зберігання, експлуатація заправних станцій, прибуток заправних станцій, а ще 55-60% - це закупівельна вартість. Фактично це світова ціна на нафту. Відповідно, якою буде ціна на нафту (у наступному році - ред.), але цього поки ніхто не знає, але знаємо ми точно те, що нам потрібні гроші. Наприклад, через збільшення цін на нафту у квітні на 5 гривень подорожчав бензин і подорожчало дизпальне. Сьогодні на 1,5-2 гривні, можливо, подорожчає, то вже такий ґвалт підіймається в суспільстві. Якщо є такий хайп, як сьогодні, всі звертають увагу на це, а насправді 1,5-2 гривні - це ринкові коливання, на які ніхто ніколи не звертає уваги

 - резюмував експерт. 

Нагадаємо 

Вчора, 4 червня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Документом передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро за 1000 літрів, на дизель - 330 євро, а на газ - 70 євро.

Законопроєкт №11256-2 підтримали після відхилення двох попередніх законопроєктів. Зокрема, Рада не підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11256 про підвищення акцизного податку на паливо. За нього проголосували лише 212 депутатів.

Уряд пропонував приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС, поступово, протягом 4 років.

Також не вистачило голосів за інший альтернативний законопроєкт №11256-1. Його підтримали лише 218 депутатів.

Уряд схвалив поступове підвищення акцизів на пальне та деякі алкогольні напої до мінімальних рівнів ЄС - Мінфін22.03.24, 16:37 • 22908 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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