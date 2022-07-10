Сообщают о смерти местного гауляйтера в Великом Бурлуке в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Великом Бурлуке в Харьковской области взорвался в авто местный гауляйтер Евгений Юнаков, сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Также о смерти Юнакова сообщили спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, а также нардеп Алексей Гончаренко.
«В Великом Бурлуке Харьковской области местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в авто возле местной администрации», - сообщил Братчук.
Как отметил Гончаренко, Великий Бурлуки – это очень важный железнодорожный узел для русской армии.
Оба чиновника отметили, что информация уточняется.
Напомним
Как писал УНН, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по воинской части российских оккупантов на территории временно захваченного Херсона.