ЗСУ "ювелірно" влучили у військову частину окупантів у Херсоні – радник голови ОВА

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“У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й”, - повідомив Хлань.

За його словами, очевидці повідомляють про крики рашистів під завалами.

“При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось – окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?” - додав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, минулої ночі окупанти з Херсона запускали ракети по Миколаївській області та звільнених селах Херсонщини. У прилеглих селах спалахнули ліси та поля.