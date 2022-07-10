ЗСУ "ювелірно" влучили у військову частину окупантів у Херсоні – радник голови ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Збройні сили України вдарили по військовій частині російських окупантів на території тимчасово захопленого Херсона. Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише УНН.
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“У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й”, - повідомив Хлань.
За його словами, очевидці повідомляють про крики рашистів під завалами.
“При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось – окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?” - додав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, минулої ночі окупанти з Херсона запускали ракети по Миколаївській області та звільнених селах Херсонщини. У прилеглих селах спалахнули ліси та поля.