ВСУ "ювелирно" попали в воинскую часть оккупантов в Херсоне – советник главы ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Вооруженные силы Украины ударили по воинской части российских оккупантов на территории временно захваченного Херсона. Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет УНН.
Детали
“В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10”, - сообщил Хлань.
По его словам, очевидцы сообщают о криках рашистов под завалами.
“При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то – оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?” – добавил он.
Напомним
Как писал УНН, прошлой ночью оккупанты из Херсона запускали ракеты по Николаевской области и освобожденных селах Херсонской области. В близлежащих деревнях загорелись леса и поля.