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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 52770 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Повідомляють про смерть місцевого гауляйтера у Великому Бурлуці на Харківщині

Повідомляють про смерть місцевого гауляйтера у Великому Бурлуці на Харківщині

Київ • УНН

 • 272249 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У Великому Бурлуці на Харківщині підірвався у авто місцевий гауляйтер Євген Юнаков, повідомляють місцеві Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

Також про смерть Юнакова повідомили речник Одеської ОВА Сергій Братчук, а також нардеп Олексій Гончаренко.

«У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації», - повідомив Братчук.

Як зазначив Гончаренко, Великі Бурлуки – це дуже важливий залізничний вузол для російської армії.

Обидва чиновники зазначили, що інформація уточнюється.

Нагадаємо

Як писав УНН, раніше стало відомо, що Збройні сили України вдарили по військовій частині російських окупантів на території тимчасово захопленого Херсона.

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