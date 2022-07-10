Повідомляють про смерть місцевого гауляйтера у Великому Бурлуці на Харківщині

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Також про смерть Юнакова повідомили речник Одеської ОВА Сергій Братчук, а також нардеп Олексій Гончаренко.

«У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації», - повідомив Братчук.

Як зазначив Гончаренко, Великі Бурлуки – це дуже важливий залізничний вузол для російської армії.

Обидва чиновники зазначили, що інформація уточнюється.

Нагадаємо

Як писав УНН, раніше стало відомо, що Збройні сили України вдарили по військовій частині російських окупантів на території тимчасово захопленого Херсона.