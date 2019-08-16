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Сообщено о подозрении итальянцу, воевавшему на стороне “ДНР” — прокуратура

Киев  •  УНН

 • 12163 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Заочно сообщено о подозрении гражданину Италии, который воевал против украинских защитников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Прокуратурой Донецкой области согласовано заочное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, 27-летнему гражданину Италии, представителю зарубежных СМИ, который с оружием в руках воевал против Вооруженных Сил Украины.

“В ходе досудебного расследования установлено, что начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации псевдогосударственными образования „ДНР“, действуя в противоречии международным правовым регламентациям ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков „ДНР“ к ПГТ Гольмовское, Никитовского района, г. Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ и боеприпасами к нему”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении забежными пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, боевики “ДНР” заявили о готовности обмена пленными по формуле “102 на 50”.

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