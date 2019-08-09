Бойовики "ДНР" заявили про готовність обміну полоненими за формулою "102 на 50"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Бойовики “Донецької народної республіки” готові провести обмін полоненими з українською стороною по формулі “102 на 50”. Про це в п’ятницю повідомила так звана “уповноважений з прав людини в ДНР” Дарина Морозова, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“На даний момент у нас є підтверджений факт утримання на українській стороні 102 наших громадян, Київ підтверджує, що в список на обмін вони включені”, — цитують її так звані “ЗМІ” бойовиків. В “ДНР” в свою чергу підтвердили “готовність передати Києву 50 утримуваних осіб”. “Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну”, — підкреслила Морозова.
Раніше так звана “омбудсмен республіки” заявляла про можливість провести обмін полоненими між бойовиками “ДНР” і Україною ближче до осені, якщо “українська сторона в термін виконає всі необхідні процедури”.
Нагадуємо, колишні полонені бойовиків надали СБУ свідчення про перебування в катівнях “ЛНР”.