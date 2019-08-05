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Колишні полонені бойовиків надали СБУ свідчення про перебування в катівнях "ЛНР"

Колишні полонені бойовиків надали СБУ свідчення про перебування в катівнях "ЛНР"

Київ • УНН

 • 23922 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил продовжують фіксувати свідчення українських бранців, незаконно ув’язнених терористами на тимчасово окупованих територіях Донбасу, пише УНН з посиланням на прес-службу СБ України.

До правоохоронців звернувся мешканець Станично-Луганського району, якого проросійські найманці безпідставно звинуватили у зв’язках із українськими спецслужбами та піддали жорстоким катуванням. Чоловік повідомив, що під час перебування у батька в Луганську його неодноразово затримували представники так званого “МГБ ЛНР”. Вдаючись до методів фізичного тиску, терористи намагалися “вибити” з чоловіка зізнання у міфічних злочинах. На останок бандити вивезли його за місто і після чергового побиття наказали повертатись на контрольовану українською владою територію.

“Жителька Лисичанська надала свідчення про своє перебування у камері Луганського слідчого ізолятора. Жінка повідомила, що крім неї там була ще одна дівчина, яку „спецслужба“ бойовиків звинуватила у шпигунській діяльності проти квазіреспубліки. Терористи жорстоко катували „шпигунку“: неодноразово піддавали побиттю і тортурам електрострумом. Щоб створити необхідний відеосюжет для свого пропагандистського телеканалу, бойовики змусили її переказати підготований ними текст із „каяттям“. Так званий суд „ЛНР“ засудив дівчину до 12 років ув’язнення. Крім того, за словами мешканки Лисичанська, до в’язнів, які утримувалися в ізоляторі за звинуваченням у вбивствах та інших тяжких кримінальних злочинах, адміністрація ставилася значно гуманніше, ніж до українських патріотів”, — зазначили також у відомстві.

З початку цього року вже 11 людей надали Службі безпеки України свідчення про факти фізичного насильства та моральних знущань над українськими заручниками в катівнях на тимчасово окупованій території Луганщини.

Нагадуємо, СБУ викрила розкрадання коштів, призначених для реконструкції каналу “Тилігульський лиман-Чорне море”.

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