Бывшие пленные боевиков оказали СБУ свидетельство о пребывании в застенках "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины к операции Объединенных сил продолжают фиксировать показания украинских пленников, незаконно заключенных террористами на временно оккупированных территориях Донбасса, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
К правоохранителям обратился житель Станично-Луганского района, которого пророссийские наемники безосновательно обвинили в связях с украинскими спецслужбами и подвергли жестоким пыткам. Мужчина сообщил, что во время пребывания у отца в Луганске его неоднократно задерживали представители так называемого “МГБ ЛНР”. Прибегая к методам физического давления, террористы пытались “выбить” из мужчины признание в мифических преступлениях. В заключение бандиты вывезли его за город и после очередного избиения приказали возвращаться на контролируемую украинскими властями территорию.
“Жительница Лисичанска дала показания о своем пребывании в камере Луганского следственного изолятора. Женщина сообщила, что кроме нее там была еще одна девушка, которую „спецслужба“ боевиков обвинила в шпионской деятельности против квазиреспублики. Террористы жестоко пытали „шпионку“: неоднократно подвергали избиениям и пыткам электротоком. Чтобы создать необходимый видеосюжет для своего пропагандистского телеканала, боевики заставили ее передать подготовленный ими текст с „повинной“. Так называемый суд „ЛНР“ осудил девушку до 12 лет заключения. Кроме того, по словам жительницы Лисичанска, к заключенным, которые содержались в изоляторе по обвинению в убийствах и других тяжких уголовных преступлениях, администрация относилась значительно гуманнее, чем к украинским патриотам”, — отметили также в ведомстве.
С начала этого года уже 11 человек предоставили Службе безопасности Украины свидетельство о фактах физического насилия и моральных издевательств над украинскими заложниками в застенках на временно оккупированной территории Луганщины.
Напоминаем, СБУ разоблачила хищения средств, предназначенных для реконструкции канала “Тилигульский лиман-Черное море”.