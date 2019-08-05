Бывшие пленные боевиков оказали СБУ свидетельство о пребывании в застенках "ЛНР"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 94266 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100380 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127282 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128646 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130632 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140894 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Бывшие пленные боевиков оказали СБУ свидетельство о пребывании в застенках "ЛНР"

Бывшие пленные боевиков оказали СБУ свидетельство о пребывании в застенках "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 23917 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины к операции Объединенных сил продолжают фиксировать показания украинских пленников, незаконно заключенных террористами на временно оккупированных территориях Донбасса, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

К правоохранителям обратился житель Станично-Луганского района, которого пророссийские наемники безосновательно обвинили в связях с украинскими спецслужбами и подвергли жестоким пыткам. Мужчина сообщил, что во время пребывания у отца в Луганске его неоднократно задерживали представители так называемого “МГБ ЛНР”. Прибегая к методам физического давления, террористы пытались “выбить” из мужчины признание в мифических преступлениях. В заключение бандиты вывезли его за город и после очередного избиения приказали возвращаться на контролируемую украинскими властями территорию.

“Жительница Лисичанска дала показания о своем пребывании в камере Луганского следственного изолятора. Женщина сообщила, что кроме нее там была еще одна девушка, которую „спецслужба“ боевиков обвинила в шпионской деятельности против квазиреспублики. Террористы жестоко пытали „шпионку“: неоднократно подвергали избиениям и пыткам электротоком. Чтобы создать необходимый видеосюжет для своего пропагандистского телеканала, боевики заставили ее передать подготовленный ими текст с „повинной“. Так называемый суд „ЛНР“ осудил девушку до 12 лет заключения. Кроме того, по словам жительницы Лисичанска, к заключенным, которые содержались в изоляторе по обвинению в убийствах и других тяжких уголовных преступлениях, администрация относилась значительно гуманнее, чем к украинским патриотам”, — отметили также в ведомстве.

С начала этого года уже 11 человек предоставили Службе безопасности Украины свидетельство о фактах физического насилия и моральных издевательств над украинскими заложниками в застенках на временно оккупированной территории Луганщины.

Напоминаем, СБУ разоблачила хищения средств, предназначенных для реконструкции канала “Тилигульский лиман-Черное море”.

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