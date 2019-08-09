Боевики "ДНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "102 на 50"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 85197 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95436 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128081 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126691 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128345 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130401 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151122 просмотра

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Боевики "ДНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "102 на 50"

Боевики "ДНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "102 на 50"

Киев  •  УНН

 • 11219 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Боевики “Донецкой народной республики” готовы провести обмен пленными с украинской стороной по формуле “102 на 50”. Об этом в пятницу сообщила так называемая “уполномоченный по правам человека в ДНР” Дарья Морозова, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены”, — цитируют ее так называемые “СМИ” боевиков. В “ДНР” в свою очередь подтвердили “готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц”. “Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена”, — подчеркнула Морозова.

Ранее так называемая “омбудсмен республики” заявляла о возможности провести обмен пленными между боевиками “ДНР” и Украиной ближе к осени, если “украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры”.

Напоминаем, бывшие пленные боевиков оказали СБУ свидетельство о пребывании в застенках “ЛНР”.

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