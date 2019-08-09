Боевики "ДНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "102 на 50"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Боевики “Донецкой народной республики” готовы провести обмен пленными с украинской стороной по формуле “102 на 50”. Об этом в пятницу сообщила так называемая “уполномоченный по правам человека в ДНР” Дарья Морозова, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены”, — цитируют ее так называемые “СМИ” боевиков. В “ДНР” в свою очередь подтвердили “готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц”. “Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена”, — подчеркнула Морозова.
Ранее так называемая “омбудсмен республики” заявляла о возможности провести обмен пленными между боевиками “ДНР” и Украиной ближе к осени, если “украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры”.
Напоминаем, бывшие пленные боевиков оказали СБУ свидетельство о пребывании в застенках “ЛНР”.